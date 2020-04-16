القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع إلى 4869، بعد تسجيل 92 وفاة جديدة.
وأضاف جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض وصل إلى 77995.
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