أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2251 حالة.



وأضافت أن الوفيات بفيروس كورونا وصلت إلى 127، فيما وصل عدد المتعافين إلى 229 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 أبريل/نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.