العين الإخباريةالخميس 2020/4/16 01:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1524 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن من بين الحالات الجديدة 4 حالات مرتبطة بالسفر، و102 من المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، فيما لا تزال 13 حالة تحت التقصي الوبائي.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 225 حالة
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