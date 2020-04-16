- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
Apr 16, 2020
بعدما استمتعت على مدار ثلاثة أشهر بنجاح مسلسل “سرّ” عبر شاشة MBC4، حيث تألقت بدور “تالين” في العمل الدرامي الذي جمع نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا وغيرهم. ها هي اليوم النجمة الجميلة داليدا خليل تلتزم الحجر المنزلي في قريتها في “مزرعة النهر” شمال لبنان وذلك بعدما اعلنت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة.
إلا ان داليدا أحبت ان تستغل هذا الوقت لتستمتع بالأجواء الربيعية بين أحضان الطبيعة، لتستكشف جمالها وروعتها يومياً من خلال السير في الأحراش.
إلا ان داليدا أحبت ان تستغل هذا الوقت لتستمتع بالأجواء الربيعية بين أحضان الطبيعة، لتستكشف جمالها وروعتها يومياً من خلال السير في الأحراش، بالاضافة الى تسليطها الضوء حول معمل قاديشا الذي يقوم بمد الكهرباء الى المنطقة بأكملها.
نذكر ان داليدا خليل كانت قد عبّرت في اتصال معنا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل “سرّ”. وأكدت الى أنها فخورة بتواجدها في هذا العمل الدرامي الذي جمع اللبناني والسوري والمصري. وأضافت أنها سعيدة جداً بالثقة التي وضعها فيها المنتج، بالاضافة الى الخبرة التي اكتسبتها من النجم بسام كوسا وباقي الزملاء الممثلين. كما ان المخرج مروان بركات أضاف جداً الى مشاهدها وجعلها تثق بنفسها كي تخرج كل الطاقات التي بداخلها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص – داليدا خليل تأخذ المتابعين بجولة افتراضية بين احضان الطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.