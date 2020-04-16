خاص – داليدا خليل تأخذ المتابعين بجولة افتراضية بين احضان الطبيعة

بعدما استمتعت على مدار ثلاثة أشهر بنجاح مسلسل “سرّ” عبر شاشة MBC4، حيث تألقت بدور “تالين” في العمل الدرامي الذي جمع نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا وغيرهم. ها هي اليوم النجمة الجميلة داليدا خليل تلتزم الحجر المنزلي في قريتها في “مزرعة النهر” شمال لبنان وذلك بعدما اعلنت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة.

إلا ان داليدا أحبت ان تستغل هذا الوقت لتستمتع بالأجواء الربيعية بين أحضان الطبيعة، لتستكشف جمالها وروعتها يومياً من خلال السير في الأحراش.

إلا ان داليدا أحبت ان تستغل هذا الوقت لتستمتع بالأجواء الربيعية بين أحضان الطبيعة، لتستكشف جمالها وروعتها يومياً من خلال السير في الأحراش، بالاضافة الى تسليطها الضوء حول معمل قاديشا الذي يقوم بمد الكهرباء الى المنطقة بأكملها.

نذكر ان داليدا خليل كانت قد عبّرت في اتصال معنا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل “سرّ”. وأكدت الى أنها فخورة بتواجدها في هذا العمل الدرامي الذي جمع اللبناني والسوري والمصري. وأضافت أنها سعيدة جداً بالثقة التي وضعها فيها المنتج، بالاضافة الى الخبرة التي اكتسبتها من النجم بسام كوسا وباقي الزملاء الممثلين. كما ان المخرج مروان بركات أضاف جداً الى مشاهدها وجعلها تثق بنفسها كي تخرج كل الطاقات التي بداخلها.