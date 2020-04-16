ليليا الأطرش: هذا أصعب مشاهد باب الحارة.. ولمشيل قزي: التهي بشغلك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تقضي النجمة السورية ليليا الأطرش أيام الحجر المنزلي بصحبة أهلها في دمشق. وكانت ليليا خلال الأيام الماضية قد زادت نسبة التفاعل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فشاركتهم ساعات طويلة من البث المباشر.

وتعليقاً على هذا الموضوع وبتصريح خاص لـ فوشيا، أكدت الأطرش في فيديو حصري أن النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعوض الغياب الدرامي نهائياً.

وقالت: "هذا التفاعل جعلني أقرب إلى الناس وأريهم جانب من شخصيتي الحقيقة، البعض أحبني واقترب مني أكثر وهذا شيء جميل، لكنه حتماً لا يعوض الظهور الدرامي، ولايشبه تأدية الأدوار التي تحبونها وتتأثرون بها".

صاحبة شخصية (لطفية) في مسلسل (باب الحارة) وبعد مرور أكثر من إحدى عشرة سنة على تأديتها لهذه الشخصية، مازالت تحصد الكثير من الأصداء من خلال نشر مشاهدها بشكل يومي على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وعن أصعب مشاهد العمل قالت: "أحب كل مشاهد لطفية في العمل، وربما أكثر المشاهد التي استمتعت بها هي مشاهد الضراير ومشاكلهم، لكن أصعب مشهد كان الذي جمعني بميلاد يوسف وكان عصام يقوم بضرب لطيفة، وإلى جانب الضرب فهناك حوار صفحتين وهذه المهمة ليست بالسهلة نهائياً".

عاطفياً، نفت ليليا أن تكون حالياً بصدد الدخول بأية علاقة عاطفية جديدة وصرحت: "أنا لا أخاف من شيء وخاصةً من الحب كونه شيء راقي ونقي وجميل بحياتنا، ليس من الخطأ أن نعترف بالحب وبأثره على حياتنا، يمكن أن يقوم الفنان بإخفاء الموضوع خوفاً من فشل قصة الحب هذه"، وأشارت إلى أنها من الممكن أن تصرح في حال دخل الحب إلى قلبها.

وبعدما وجه لها الفنان اللبناني ميشيل قزي قبل أشهر نصيحة بأحد لقاءاته الإعلامية بضرورة التركيز على عملها والعودة لعالم الفن، وحصرياً لـ فوشيا اختارت ليليا أن ترد على هذه النصيحة التي لم ترق لها بالقول: "برأيي هذه نصيحة سطحية، تفاجأت عندما سمعت الخبر وسألت نفسي (من وين لوين؟)، النصيحة أتت من شخص لا يفقه بها، الممثل يختلف عن المغني ويتبع لشركة إنتاج وكاتب ومخرج والعديد من التفاصيل، كنت سأرد رداً قاسياً لكن بعدها تمنعت ورأيت أن الموضوع لا يستحق، وأقول لهذا الفنان (التهي بعملك أفضل)".

وكان قد لفتنا مؤخراً بأن متابعات ليليا دائماً ما تجذبهن وسامة والدها السيد (نشأت الأطرش) ويشدن بها بعدما تقوم بنشر أي صورة معه، وعن هذا الموضوع قالت: "والدي حبيبي وعمري وأغلى إنسان على قلبي، أدعو الله لأن يحمي والدي ويحمي كل أباء العالم".

ونفت ليليا أن يكون والدها قد خطط لدخول عالم الفن مستغلاً لوسامته، لكنها أشارت إلى أنها واثقة أن والدها قريب من الناس من خلال مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم.

فنيا لن تسجل ليليا أي مشاركات درامية في الموسم الرمضاني المقبل، متمنيةً أن تعود في المواسم المقبلة بظروف أفضل وأكثر إيجابية.