دفن جثمان الفنان أحمد دياب دون إقامة أي مراسم أو جنازة

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توفي الفنان المصري أحمد دياب، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاماً، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية حادة. ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، معربة عن "حزنها الشديد لفقدان فنان من عباقرة الدراما في مصر".

وقالت النقابة في بيان لها: "ننعى بكل الأسى والحزن الفنان الراحل أحمد دياب الذي وافته المنية... راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة".

وقال نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون أشرف زكي إنه سيتم دفن جثمان دياب بعد صلاة الفجر في مقابر الغفير دون إقامة أي مراسم أو جنازة.

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

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ولد دياب فى التاسع من أغسطس من عام 1945 وتزوج ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، وذلك قبل دخوله إلى عالم الفن، ولكنه انفصل عنها منذ فترة طويلة، ولديه ابن منها هو "أدهم" الحفيد الوحيد للنجم الراحل أباظة.

احتفل رشدي أباظة بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.

