شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مسلسل محمد رمضان "مين يلومنى" تحقق 240 ألف مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية أحمد سعد "مين يلومنى" تتر مسلسل النجم محمد رمضان الجديد" البرنس"، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل، 240 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك فى 24 ساعة فقط، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقى.

وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل بعدما استغرق التصوير 3 أشهر، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وآخرها الكيت كات.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.