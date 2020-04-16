مغنى الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلى يكسر رقما قياسيا بحفله فى ميلانو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مغنى الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلى رقما قياسيا لأكبر نسب مشاهدة لحدث كلاكسيكى، وذلك بحفله الذى قدمه بمناسبة عيد الفصح من كاتدرائية دومو ميلان بميلانو فى إيطاليا، حيث قدم الموسيقى البالغ من العمر 61 عامًا أداءً مؤثرًا للعطلة الدينية، وسط انتشلر وباء كورونا وحالات الإغلاق فى جميع أنحاء العالم، وحقق نسب مشاهدة وصلت إلى ٣35 مليون مشاهدة على مستوى العالم فى البث المباشر للحفل، وأشاد بالحفل عدد من المشاهير منهم كيم كارداشيان وهيو جاكمان ووكالى كوكو.
وكان أندريا والعازف إيمانويل فيانيلي وطاقم التصوير هم من حوله أثناء تصويرهم للأداء الغنائى، وكان الحفل بعنوان "Bocelli: Music for Hope" ومن تم بث الحفل كاملا على قناة بوتشلي الموجودة على موقع YouTube.
يذكر أن مغنى الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلى الذى فقد بصره فى سن الـ13، لم يترك مشاكله الصحية تقف أمام تحقيق نجاحات مذهلة فى مجال الموسيقى والغناء، و اصبح واحد من أهم واشهر صناع الموسيقى وفى العالم، ومن أبرز الجوائز التى نالها "Golden Camera" و" Muz-TV Music Awards" و"RTL Golden Lion Awards"، كما نال نجمة بممشى المشاهير عام 2010 تخليدًا لتاريخه الفنى المذهل.
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