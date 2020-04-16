شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: لا مراسم عزاء للفنان الراحل أحمد دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، لـ"الخليج 365"، لن تقام مراسم عزاء للفنان الراحل أحمد دياب.

وكان الفنان القدير أحمد دياب قد توفى مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاماً، وهو طليق قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة.

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

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أحمد دياب ولد فى التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وكان رشدى أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهما أباظة بالرقص بالعصا.

وأنجب دياب وقسمت ولدا وحيدا يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدى أباظة.