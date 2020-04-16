شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأجيال.. محور أحداث مسلسل "ليه لأ" لـ أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانتين أمينة خليل وشيرين رضا، تصوير العمل، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل، من إخراج مريم أبو عوف، حيث انتهى فريق العمل من تصوير 70% من أحداث المسلسل، الذى تكتب حلقاته المؤلفة مريم ناعوم.

مسلسل "ليه لأ" يعد أولى بطولات أمينة خليل"، ويتناول المسلسل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن القضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين ناردين فرج، وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثانى من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.

وانتهت بطلة المسلسل أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهى "صاحب المقام" مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، و"توأم روحى" مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وتأليف أمانى السويسى وعثمان أبو لبن، و"حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدى وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.