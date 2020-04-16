“الهيبة 4” خارج السباق الرمضاني لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 11:53 صباحاً - كشف المنتج صادق الصباح ان مسلسل الهيبة في جزئه الرابع لن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم بسبب عدم القدرة على اكمال تصويره.

وقال الصباح، في مقابلة مع برنامج “ET Trending” على قناة “mbc”, انه تم الانتهاء من تصوير ثلثي مشاهد العمل غير ان الثلث الباقي خارجي وفيه تراخيص من وزارة الدفاع لاستعمال اسلحة مضيفا انه لذلك كان من الصعوبة استكمال تصويره.

وتابع الصباح شارحا ان اغلاق الحدود بين سوريا ولبنان وصعوبة وصول فنانين رئيسيين من سوريا الى لبنان مثل منى واصف وديمة قندلفت وغيرهم شكل سبب اخر لتأجيل تصوير المسلسل.