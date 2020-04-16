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كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 11:53 صباحاً - نشر الفنان ” صلاح عبد الله ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” نعى فيها رحيل الفنان المصري ” أحمد دياب ” الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز ال 75 عاما .
وكتب صلاح عبد الله في تغريدته : ” وبعدين بقى ياحزن .. وبعدين بقى ياوجع .. دموعي بتدعيلك يا حبيبي .. أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب ” .
وحرص أيضا عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي في وفاة الفنان أحمد دياب .. من بينهم الفنانة ” فيفي عبده ” التي نشرت صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وكتبت في تعليقها عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء ” .
كما نعت الفنانة ” نهال عنبر ” رحيل أحمد دياب فقالت : ” وفاة الفنان القدير عشرة العمر أحمد دياب .. ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحة والدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله : ” وبعدين بقى يا حزن .. وبعدين بقى يا وجع “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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