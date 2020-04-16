كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 11:53 صباحاً - كشفت وكالة المسجد النبوي الشريف عن إيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المقبل . ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . وأبلغت وكالة المسجد النبوي الشريف مشتركي الخدمة بقرارها عبر رسالة نصية قالت فيها : ” أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك فإننا إذ ندرك حرصكم وحبكم لعمل الخير في شهر الخير ” . وتابعت : ” نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441ه احترازيا في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فايروس كورونا ” . وأضافت الوكالة : ” سوف نبشركم قريبا بإذن الله بباب خير عظيم لتفطير الصائمين بطيبة الطيبة في شهر رمضان المبارك ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عن موقفها من خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.