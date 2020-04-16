محمد رمضان يعترف: لست محبوبًا من الوسط الفني

متابعة بتجـــــــــرد: اعترف الفنان المصري محمد رمضان بأن علاقته بزملائه الفنانين ليست جيدة، وأن لا أصدقاء من الوسط الفني ولا يستشير أحدًا منهم في أعماله.

وأضاف في تصريحات صحافية، أنه لا يوجد لديه أصدقاء من الوسط الفني ليستشريهم في أي شيء. وأجاب بكل صراحة عن سؤال إن كان يشعر أنه محبوب في الوسط الفني قائلًا: “أكيد لأ”، وأوضح أنه يشعر أنه غير محبوب بين زملائه.

ووجه رمضان رسالة للجميع بأن يهتموا بأعمالهم قائلًا: “بصوا في ورقتكم، الطالب الفاشل دايمًا فاتح ورقة الإجابة وباصص على اللي جنبه وسرحان، لو كل واحد ركز في شغله”.