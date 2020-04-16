شيرين عبد الوهاب في حالة حزن شديد.. “عاش بطل ومات بطل”

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية شيرين عن حزنها الشديد بعد استشهاد الضابط في الشرطة المصرية محمد الحوفي أثناء تصديه لمجموعة تخريبية في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء هذا في تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر” حيث كتبت: “حزينة من كل قلبي على خبر وفاة الشهيد محمد الحوفي امبارح. بعزي أهله وزملاءه وربنا يصبرهم ويطبطب على قلبهم في شدتهم، عاش بطل ومات بطل. ربنا يرحمه برحمته الواسعة”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين عبروا بدورهم عن حزنهم متمنين لأهل الشهيد ولطفلتيه، 4 و7 سنوات، الصبر والسلوان.

ويشار إلى أن شيرين لفتت الأنظار قبل ذلك بردها على رسالة ودية من الفنانة السورية أصالة حيث غردت: “شكراً على وصفك الجميل اللي كله رقة وشكراً على اهتمامك بيا فعلا إنتِ بالنسبة لي أخت عزيزة أوي عندي ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه”.

ويأتي هذا بعدما نشرت أصالة مؤخراً فيديو لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأرفقته بالتعليق: “بصوتها بترسم القصّه بمنتهى الإحساس، رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه. الله يا شيري الحبيبة وألف مبروك للوطن الّذي لاملجأ منه إلا إليه روتانا”.