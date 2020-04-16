عابد فهد يكشف عن بوستر “الساحر”

متابعة بتجــــــــرد: كشف الممثل السوري عابد فهد عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “الساحر”، والمقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2020. عابد فهد ظهر من خلال البوستر بشخصية “مينا”، وستايل غريب عليه بشعر أقرب إلى الأشقر ونظارة شمسية من اللون الأسود. وحققت صورة البوستر ردود فعل إيجابية بين الجمهور وظهر ذلك من خلال التعليقات التي تلقاها عابد فهد عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام”. مسلسل “الساحر” تأليف سلام كسيري، مُعالجة دراميّة، سيناريو وحوار لحازم سليمان، إخراج عامر فهد وإنتاج شركة I see media production.

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