الغموض يسيطر على بوستر مسلسل “النحات” لـ باسل خياط

متابعة بتجــــــــــرد: يخورض النجم السوري باسل خياط سباق دراما رمضان 2020 بمسلس جديد يحمل اسم “النحات” وتشاركه فيه الممثلة الجزائرية أمل بشوشة.
وكشف باسل خياط في الساعات الأخيرة الماضية عن البوستر الرسمي لشخصيته في المسلسل، والتي يلعب من خلالها ثلاثة أدوار بحسب بعض التسريبات الصحفية.
ويظهر “خياط” من خلال البوستر بستايل بوليسي غامض يسيطر عليه اللون الأسود، فيمسك بيده ورقة محروقة ويضعها على عينه اليمنى.
الجدير ذكره أن مسلسل “النحات” من تأليف بثينة عوض، من إخراج التونسي مجدي السميري حيث تشارك فيه الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات.
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