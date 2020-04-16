رجاء الجداوي تحذف صورتها بالحجاب

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي على حسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة لها على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل “لعبة النسيان”، وظهرت في الصورة مرتدية الحجاب، ما دفع عدداً كبيراً من متابعيها لمطالبتها بالبقاء على ارتداء الحجاب وعدم خلعه.

الجداوي لم تعلّق على مطالب الجمهور لكنها قامت بعد دقائق معدودة من نشر الصورة التي ‏ظهرت فيها بالحجاب بحذفها من على حسابها الشخصي.‏

يذكر أن مسلسل “لعبة النسيان” تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وقد واجه أزمات عدة منذ بدء تصويره كان آخرها انسحاب المخرج هاني خليفة من استكمال التصوير، ويشارك في البطولة بجوار دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، ‏روزالين البيه، علي قاسم‎.‎

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما ‏تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي‎.‎