نجوى كرم ردّت على المبادرة السعودية

في منتدى جمع نخبة من الإعلاميين والمفكرين ورجال الأعمال السعوديين، تحت عنوان “روّاد ومواهب”.

قام الدكتور محسن الشيخ آل حسان بمبادرة، هي عبارة عن رسالة حب من السعودية الى لبنان وذلك كتحية لأغنية نجوى كرم التي تنشد فيها للمملكة.

جاء في المبادرة: “إخواني الأوفياء وعشاق الوفاء حينما نذكر لبنان الحبيب فنحن نذكر هذا الشعب العربي الذي يكن للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا وجيشًا ومواطنين ومقيمين الحب والوفاء، وهذه فنانة لبنان الاولى فنانة الأصالة والتميز والفن اللبناني الأصيل… نجوى كرم تغني للشعب السعودي النبيل”.

وشارك في هذه المبادرة كل أعضاء هذا الملتقى، حيث قاموا بتسجيل أسمائهم مع رسائل عبّروا فيها عن الشكر والمحبة للبنان.

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من جهتها شمس الأغنية ردّت على هذه المبادرة السعودية، بإسمها وبإسم بلدها لبنان قائلة: “نحن بهالدنيا شعب واحد بنشكّل قوّة كبيرة، أنتم إخوتنا وأهلنا دايماً بإذن الله”.

نجوى كرم سبق وتحدثت في مقابلة مع الخليج 365 عن مشاركتها في حفلات السعودية، وما رأيها بالتطور الذي تشهده المملكة حالياً وكيف توصف لقاءاتها؟ قالت نجوى “حلو الفن وحلو الفرح” أينما وُجد وخصوصًا في السعودية بعد الحرمان الكبير الذي كانت خاضعة له مضيفة “نحن فرحانين والجمهور السعودي المتذوق للفن يحق له ان يكون فرحان”وبالتالي رسالة الفنان الحقيقية زرع الفرح في قلوب جميع الشعوب اينما تواجدت”. لقراءة المقابلة (نجوى كرم في أجرأ تصريحاتها عبر الخليج 365)

نذكر ان شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم كانت قد نشرت فيديو على حسابها عبر موقع تويتر، حيث يظهر في الفيديو قوة الخالق من خلال رسالة صغيرة جاء فيها “رغم كل شيء، وفجأة ساد الهدوء، صمت كل شيء، ضجيج المناسبات، ضجيج الافراح والمشتريات، السفر، المقاهي والانشغالية، التباهي والمظاهر الخداعة، ضجيج الكبرياء والتعالي، وكأن السماء ملت من هذا الضجيج، وكان لا بد لفترة من الهدوء والصمت، فأتت رسالة صغيرة غير مرئية.. جعلت العالم يصمت، كل العالم.. الغني والفقير المثقف والجاهل الاجتماعي والمرفوض الرجل والمرأة جميعهم بلا تمييز…إنها رسالة تذكرنا بان نشكر وأن نهدأ، تذكرنا بأننا لا شيء مهما كبرنا أو وصلنا، تذكرنا بأننا ضعفاء رغم كل شيء”.

أحبت “كرم” من خلال هذه الرسالة المؤثرة ان تسلط الضوء على أن العالم بأجمعه انتباه الخوف من فيروس غير مرئي، ما يعتبر درساً للبشرية بأن يعيدوا حساباتهم وأن يتغلب منطق الخير على الشر.

نذكر أن نجوى كرم، كانت قد قامت بحملة توعوية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال حديثها مع الطبيب وليد خيرالله، الذي قام بتوجيه النصائح للمتابعين لأجل التصدي لهذا الفيروس القاتل.