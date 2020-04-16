ياسمين صبري في مواجهة الطامعين والانتهازيين.. اقرأ التفاصيل

كيف يتعامل البشر مع الفرص الثانية في حياتهم إذا ما جاءتهم بعد ضياع فرصهم الاولى؟ هل يستفيد الجميع من تجاربهم السابقة في الحب والعمل والزواج وغيره من مجالات الحياة؟ وهل ينجحون في الاستفادة من الفرصة الثانية، أم يتركونها تضيع كما فعلوا من قبل؟

مِن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، يُعرض “فرصة ثانية” على “MBC دراما” في رمضان، من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي ونهال عنبر ومحمود البزاوي.

تدور أحداث المسلسل في أجواء من الرومانسية والتشويق والصراعات الاجتماعية، حيث تلعب ياسمين صبري دور ملك، الشابة الناجحة في العمل والفاشلة في الحب، التي تمنح عملها الأولوية المطلقة في حياتها. فهل تكون الفرصة الثانية لها في الحب بمثابة اليد التي تنتشلها من وحدتها في مواجهة الطامعين والانتهازيين؟

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تقدم نهال عنبر شخصية والدة ملك، التي تصفها: “هي الأم المصرية التي تحب أبناءها بكل معنى الكلمة، وتعرف كيف تكون حازمة عند اللزوم ومتساهلة عندما تقتضي الحاجة، كما أنها تحترم زوجها وتستجيب لتوجيهاته المتعلقة بحياتها وحياة عائلتها”. توضح عنبر أن “هذه الشخصية البسيطة والمسالمة ستتحوّل خلال مجرى الأحداث إلى قوية وحازمة لدرجة مقاطعة ابنتها رغم حبها الشديد لها”. لذا تعتبر عنبر أن ثمة سرّ في الشخصية التي تقدّمها، ما يجعل من دورها جذاباً وممتعاً في السياق الدرامي للأحداث.

يقول محمود البزاوي الذي يلعب دور الوالد الهادئ والمتّزن: “يحمل العمل رسالةً مفادها أن نتمسّك بالفرصة الثانية إذا ما حصلنا عليها، وأن نسعى لأخذ أجمل ما فيها.” ويضيف البزاوي: “أقوم خلال العمل بتوجيه أبنائي إلى الخير، ولا سيّما زياد الذي يؤدي دوره أحمد مجدي”. وحول رأيه بالشخصية التي يقدمها، يقول البزاوي: “عندما أوافق على تقديم شخصية أفقية، بمعنى أنها غير مركّبة، أحاول أن أعطيها من روحي ليجد فيها المشاهدون جانباً حقيقياً.” ختاماً يصف البزاوي المسلسل بالـ “الرومانسي الجميل” مثنياً على الروح الإيجابية التي سادت خلال التصوير رغم صعوبة المرحلة بسبب الظروف الحالية”.

يوضح مرقس عادل أن “العمل يتحدث عن فرصٍ ثانية يحصل عليها مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة؛ بعضهم يستطيع استغلالها بينما يفشل الآخرون.” ويضيف عادل: “هناك خيوط اجتماعية ودرامية متعدّدة تسير بموازاة القصة الرئيسية، ضمن تجربة رومانسية لا تخلو من جانب تشويقي، فهناك مثلاً الصراع الذي تعيشه ياسمين صبري -التي تقدم دوراً جديداً- مع أحمد مجدي، وصراعات درامية أخرى لكل من آيتن عامر ودياب وهبة عبد الغني وإدوارد وغيرهم.. ضمن توليفة تجمع بين الممثلين المخضرمين والشباب”.

“فرصة ثانية” على “MBC دراما” في رمضان، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، محمد جمعة، عصام السقا، أحمد الشامي، هبه عبد الغني، أشرف ذكي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، عمر الشناوي، تميم عبده وآخرين. مِن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.