ميساء مغربي تتعرض لوعكة صحية وتعلق: شكرًا لمن دعمني في تفاهة الإشاعات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المغربية ميساء مغربي عن تعرضها لوعكة صحية وصفتها بـ"العابرة"، حيث نشرت صورة لها أثناء خضوعها للكشف الطبي وهي تتلقى العلاج، موجهة الشكر لكل من حرص على السؤال عنها.

وقالت ميساء مغربي، في مقطع فيديو وثقته عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "مساكم الله بالخير والنور ويارب تكونوا في صحة وعافية وربنا يحفظنا من كل داء وبلاء الحقد والكره، كل اللي سألوا عني أنا بخير وعكة صحية عابرة".

وبعدها وجهت ميساء مغربي عدة رسائل بسبب الأنباء التي راجت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل بشأن ضبطها إثر تورطها في قضية مخدرات داخل إحدى الشقق في دبي، فقالت: "وشكرًا لكل من دعمني في تفاهة الإشاعات المغرضة شكرًا لكل من دافع عني وكلمني أو كلف نفسه واتصل".

وخصّت ميساء مغربي في رسائلها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، موضحة أنه اتصل بها ولم يبحث وراء سبق، مبينة أن كل ما نشر سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي علينا ألا نتاجر بالأعراض، لأن من ستره الله لا يفضحه إنسان وأن كل إنسان معرض لسقطة أو مكيدة وكل ما تقدمونه سيعود إليكم".

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وطالبت ميساء مغربي متابعيها بألا يسألوها عن التفاهات، وأنها مستعدة لتلقي أسئلة بشأن رمضان المقبل وبشأن صحتها وعن الجديد في حياتها، مختتمة: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قد أكدت أنها تربطها صلة قرابة بالفنانة ميساء مغربي، وذلك ببرنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الأخيرة قائلة: "ميساء كان عندها بصمة في أغنيتي الخليجية تعال تعال الأخيرة، زي كل الحاجات الخليجية اللي بنعملها وعاوزة أقول للناس إننا قرايب".

وأضافت قائلة: "عشان الناس تعرف القرابة بيني وبينها خالة ميساء متجوزة خالي عشان الناس تبقى فاهمة، والخليجي بتاع ميساء خطير ولما يكون عندي أغنية خليجي بكلم ميساء تساعدني".

وتقدم مغربي حاليًا برنامج "دبي كروز" الذي استضافت خلاله عددًا من النجوم العرب في مقابلات صريحة وعفوية عن عملهم وحياتهم الخاصة، واستضافت مؤخرًا عددا من النجمات أبرزهن نادين نجيم، والمصرية يسرا، كما استضافت الفنان السوري قصي خولي والفنان معتصم النهار والعالمي ريد وان، واللبنانية يارا.