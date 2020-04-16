بين آفليك ومات ديمون يطلقان بطولة قمار للمشاهير.. وتبرعات بالملايين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق الممثلان العالميّان بين أفليك ومات ديمون، بطولة قِمارٍ أونلاين للمشاهير عبر شبكة الإنترنت، أطلقا عليها اسم All in For America's Charity، وهي بطولة بوكر قاما بتنظيمها لجمع التّبرّعات وتقديمها للمنظمة غير الربحية Feeding America التي توزع الطعام على المحتاجين وسط انتشار COVID -19.

واشتملت البطولة على لاعبين مشاهير، أمثال الممثل العالمي توم برادي، والكوميدي آدم ساندلر، وبطل مسلسل Breaking Bad براين كرانستون، كما استضافت أيضًا لاعب البوكر المُحترف إيبوني كيني، الذي تفوّق على الممثل كيفين بولاك، فضلًا عن مُشاركة مُعلّقا البوكر الشّهيران جاستين كيلي ومايكل لونكار، في الحدث الذي تمّ بثّه عبر شبكة Twitch.

وشملت البطولة أسماءً بارزة أخرى جلست على الطاولة الافتراضية، كالممثلتين سارة سيلفرمان وشيريل هاينز، والمغني آدم ليفين، والممثلين جايسون بيتمان، وجون هام، وتوبي ماغواير، وجيسون ميويس، وكيفن سميث.

وكان بين آفليك قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر إنستغرام عن حدث البوكر لجمع التّبرعات، حيث كتب قائلًا: "متحمس للإعلان أنني انضممت إلى منظمة Feeding America، أكبر منظمة محلية لإغاثة الجوع في البلاد، لجمع الأموال للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. انضم إليّ ولبعض الوجوه المألوفة بينما نتواجه في بطولة بوكر ودية."

وأضافت أفليك أن عمل منظمة Feeding America أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأنها تساعد في إطعام الأقل حظًا، حيث إنّ الفيروس وضع ضغطًا إضافيًا على بنوك الطعام التي تساعد على تغذية المُحتاجين.

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View this post on Instagram Excited to announce that I have joined forces with @FeedingAmerica, the nation’s largest domestic hunger-relief organization, to raise money for folks who need it most. Join me and some familiar faces (including @tombrady, @bryancranston, @adamlevine, @sarahkatesilverman , @_cherylhines, Tobey Maguire, Jon Hamm & Jason Bateman) as we face off in a friendly poker tournament. ♦️♠️♥️ We’ve already raised over $1 million, with 100% of proceeds benefiting Feeding America. Right now, their work is more critical than ever before so I hope you’ll be able to join us and watch along live using @Twitch tomorrow from 11am PT. #FeedingAmerica A post shared by Ben Affleck (@benaffleck) on Apr 10, 2020 at 9:59am PDT

وعلى صعيدٍ مُختلف، أغلق الوباء العالمي المسارح والاستوديوهات، ممّا اضطرّ بين أفليك لنقل بث أحدث أفلامه The Way Back من صالات السينما العالمية إلى خدمات البث الشهر الماضي، وسط جهود وطنية للقضاء على انتشار الفيروس.

يُشارُ إلى أنّ عددًا من المشاهير، بما في ذلك توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وإدريس إلبا، قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الممثلات أولغا كوريلينكو وديبي مزار وراشيل ماثيوز، والممثلين كريستوفر هيفجو ودانيال داي كيم.

يُذكر أنّه حتى يوم الأربعاء، كان إجمالي الوفيات من COVID-19 في الولايات المتحدة هو 27،940 شخصًا، مع وجود 632،878 تشخيصًا إيجابيًا إجماليًا، حسبما ذكرت جامعة جونز هوبكنز. وعلى المستوى العالمي، توفي 133,354 شخصًا وسط 2.049.888 تشخيصًا إيجابيًا في جميع أنحاء العالم.