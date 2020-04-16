شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينعى الشهيد محمد الحوفى: ابن مصر فى الجنة يا شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد حلمى الشهيد محمد الحوفى، الذى وافته المنية أثناء مداهمة وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية فى القاهرة أول أمس، ونشر حلمى صورة للشهيد الحوفى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "ابن مصر .. فى الجنة يا شهيد.. #رجالة_الداخلية".



أحمد حلمى

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفي، حيث تمت تأديت الصلاة على جثمان الشهيد فور وصول جثمانه من القاهرة، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وحملت سيارة الدفاع المدنى جثمان الشهيد ملفوفاً فى علم مصر ويتقدمها صفوف رجال الشرطة وهم يؤدون التحية العسكرية للشهيد البطل الذى قدم روحه فداء للوطن، وحضر الجنازة عدد كبير من قيادات محافظة البحيرة ومديرية الأمن والقيادات الشرطية والشعبية، بجانب أسرة وجيران وأقارب الشهيد محمد الحوفى، حيث هتف المشاركون بالجنازة "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. روحت يا محمد وضحيت بنفسك عشان بلدك فى جنة الخلد".

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد علمهم باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى، وتوافد عدد كبير من الأهالى وأقارب الشهيد على منزله بمنطقة دمنهور الجديدة، لتقديم واجب العزاء وتشييع جنازته بمسقط رأسه.

من ناحية أخرى قال محمد عبد السلام الحوفى، عم الشهيد محمد الحوفى، شهيد أحداث الأميرية إن ابن أخيه عاش بطلا ومات بطلا، وكان يتمنى أن يتلقى الشهادة، خاصة بعد إصابته فى الوراق، فلم يترك جهازه وسلاحه بعد إصابته، وأصر على استكمال مهمته للنهاية، مشيرا إلى أنه كان وحيد والديه ولديه طفلتين مرين وخديجة، وأعمارهما لم تتخط العشر سنوات، وكان والده يراه بطلاً.