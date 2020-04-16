شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي متقال يعيد توزيع أغنية "البت بيضا" ويصور ديو مع اللبنانية مروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب حجازي متقال من إعادة توزيع أغنية " البت بيضا"، وهي الأغنية التي تحمل طابع الفلكلور الشعبي، وشارك في توزيع الجديد مع الموزع ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة بعد أزمه فيروس كورونا للطرح بموسم الصيف علي يوتيوب.

من ناحية أخرى يستعد حجازى لتصوير دويتو غنائي جديد مع المطربة مروى اللبنانية بعنوان "بنت ناس" وهي من كلمات بينو، وألحان سلامه علي، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.

وفِي سياق أخر قام متقال في الفترة السابقة بتنفيذ أغنيتين سنجل هما أغنية "ماله" وهي من الفلكلور المصري، إحدي أغنيات الراحل "بحر أبو جريشة" والثانية هي أغنية "لاغي الناس" من كلمات محمد البدري والحان هاني السوداني وتوزيع إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

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وكانت آخر ألبومات حجازى متقال "طعم التوت" وضم عددا كبيرا من الأغانى الفلكلورية التى تم تحديثها لبعض أغانى الفلكلور القديمة التي تم تلحينها وتوزيعها بطريقة جديدة.

يذكر أن الفنان حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى في مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشواروالده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب .