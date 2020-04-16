ولادته المتعثرة سبب لعبه الكونغ فو وهزم السرطان.. معلومات عن يوسف منصور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 16 أبريل عام 1966، ولد يوسف منصور، الفنان والبطل المصري في الكونغ فو، لأسرة تعيش في القاهرة، برز يوسف منصور في التسعينايت كبطل لأفلام الأكشن منها بدر ، قبضة الهلالي، والشرس.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان يوسف منصور:

- هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية، وهو التاسعة من عمره.

- استقر به المقام في البداية في نيوجيرسي، ودرس علم النفس في جامعة نيوجيرسي.

- تدرب على لعبة الكونج فو في الصين وأمريكا.

- حكى يوسف منصور، في حوار صحفي له، أن إتقانه للرياضات القتالية، كان سببه ولادته كانت متعسرة ونزل متوفيا ثم ردت له الروح بعد دقائق، ما أثر سلبا على بعض مراكز النمو فكان طفلا ضعيفا، يسخر منه زملاؤه.

- دخل المجال الفني بالصدفة حين قابل المخرج إبراهيم عفيفي، وعرض عليه للمشاركة في فيلم "العجوز والبلطجي"، الذي عُرض سنة 1989.

- بعدها شارك في مسرحية سوق الحلاوة من إنتاج سنة 1990.

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- اشتهر خلال التسعينيات بأفلامه التي اعتمدت على الفنون القتالية، منها "قبضة الهلالي، لا يا عنف، دعوة للحب، الشرس".

- في عام 2001 قدم آخر أفلامه "بدر"، وقام بتأليفه وإنتاجه وإخراجه، وشارك في بطولته مع ملكة جمال مصر لعام 1999 إنجي عبدالله.

- بعد سنوات من الاختفاء عن الساحة، ظهر يوسف منصور مجددًا عندما نُشرت صور زفاف ابنته في الولايات المتحدة الأمريكية.

- كشف يوسف منصور في 2016، عن نيته العودة للسينما من جديد بفيلم "أكشن" يتناول قصة حقيقية، وقال يوسف منصور، خلال حواره في برنامج "فنجان شاي": "العمل قصة حقيقية عن سيدة شهيرة تدعى أوبرا، تبرعت بإجراء عملية فصل لتوأم مصري، لكن الفيلم لم يظهر للنور".

- قال إنه يتمنى إبراز دور قوات التدخل السريع والصاعقة المصرية من خلال أفلامه المقبلة.

- أًصيب يوسف منصور بالسرطان، لكنه انتصر عليه بالعلاج بالخلايا الجذعية.

حوار مع يوسف منصور

