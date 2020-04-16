عن "الفتوة".. أحمد خليل لـ"الخليج 365": "ياسر جلال ممثل هايل وعاش في بيت راقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يشارك الفنان القدير أحمد خليل، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه على شاشة قناة "الحياة".

وأعرب الفنان القدير، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن إعجابه الشديد بهذه التجربة الدرامية، مؤكدا أنه عمل شائق، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين الرائعين "أنا شخصيا بحبهم".

وعن هذا التعاون الذي يجمع بينه وبين ياسر جلال، فقال: "ياسر جلال ممثل هايل وابن صديق، وراجل عاش في بيت فني يتسم بالسلوك الراقي، وكواليس المسلسل كانت جيدة جدا".

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وكان أحمد خليل، كشف في تصريحات سابقة لمصراوي: "اجسد بالعمل دور فتوة من الفتوات بتوع زمان، اللي بيتسموا بالشهامة والجدعنة والفتونة.. الفتونة بتاعت زمان مش بتاعت اليومين دول المعتمدة على استخدام الخناجر والسكاكين والشتيمة".

وتابع : "الفتوات بتوع الأيام دي.. أنا بعيد عنهم ومليش دعوة بيهم".

وأضاف أن هناك عدة عوامل جذبته للموافقة على تقديم الشخصية والمشاركة في المسلسل، أبرزها أن العمل مكتوب بشكل جيد، ويتولى إخراجه مخرج جيد ويشارك فيه ممثلون جيدون.

المسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.