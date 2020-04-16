تراند اليوم : "قبلات ووضع مخل"..سعودية شهيرة تستفز الجميع بفيديو مع زوجها



أثارت الناشطة السعودية الشهيرة فوز العتيبي، موجة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة، بعد نشر فيديو وصفه النشطاء بغير الأخلاقي مع زوجها.

وظهرت "العتيبي" المثيرة للجدل، وهي تجلس بفستان قصير على رجلي زوجها أحمد الموسى، ويقومان بتبادل القبلات، ما تسبب في انتقادات وهجوم عنيف عليها.

وعلقت العتيبي على الفيديو بالقول: "اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها العتيبي لقطات ساخنة بينها وبين زوجها على مواقع التواصل غير آبه بالانتقادات التي تتلقاها بسبب ذلك، ربما لأن هذا ما يدفع الناس لمتابعتها ومعرفة يوميات حياتها، ناهيك عن الموضة والانفتاح الذي تقول إنها تعيشه.

واتهم النشطاء "العتيبي" باستفزاز الجمهور، وتعمد استعراض جسدها، متهمين زوجها بـ"الديوس" لقبول ظهور زوجته معه في هذا الوضع وبهذه الملابس.

اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها ♥️https://t.co/l9T7Hc6cD8 pic.twitter.com/HedFA4krMz — فوز العتيبي (@zooztox) April 14, 2020

— فوز العتيبي (@zooztox)