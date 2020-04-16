تراند اليوم : هاشتاج مهين لـ داليا البحيري يتصدر تويتر بعد تهديدها بضرب الفقراء بـ"الحذاء"

حالة من الغضب سيطرت على كثير من المصريين بعد تصريحات الفنانة داليا البحيري المسيئة للفقراء.

و تصدرت الفنانة داليا البحيري تريند تويتر بعد تدشين عدد من رواد الموقع لهاشتاج تحت عنوان مسيء وهو (#داليا_البحيري_انتي_كومبارس) إثر هجومها على العمالة اليومية .

وقال أحد المتابعين: لازم تتعاقب على كلامها ضد الشعب المصرى واهانتها ليهم ، هي مش احسن من شرين عبد الوهاب لما تغلط.

وقال آخر: هية ناسية انها بقت شغالة باليومية برضه و ان فات وقت النجومية خلاص.

وقال ثالث: لما متلقيش في يوم تكلي هتعرفي قيمه اللي قولتيه.

كانت داليا انتقدت خروج بعض العمالة اليومية للشارع في ظل الحظر قائلة: اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالجزمة.

