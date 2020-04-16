إيمي شومر تتبرع بـ 2500 قناع طبي

ميرنا وليد - بيروت - قررت النجمة العالمية ​إيمي شومر​ أن تقديم الدعم للطقم الطبّي بعد انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم إذ تبرعت بمعدات عديدة لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأشار موقع " غاست غيرد " أن شومر البالغة (38 عاما) تبرّعت بـ 2500 قناع لإحدى المستشفيات الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية، كما تبرعت شومر بأدوات طبية خاصة لمكافحة كورونا.

وتعمل إحدى صديقات إيمي منذ الطفولة في تلك المستشفى، وترعى حاليا مرضى فيروس كورونا.

يذكر أن إيمي شومر قررت مؤخرا أن تكسر الحجر المنزلي وممارس هوايتها المفضلة وهي " السفر "، لكن بطريقة مختلفة مستخدمة برنامج تعديل الصور لتضع صورتها التي التقطتها منذ فترة مع زوجها النجم كريس فيشر و ابنهما "جين" في عدد من بلدان العالم وعلقت شومر على الصور " سافر في خيالك ".

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