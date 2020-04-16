بالفيديو- أحمد سعد يخطف 10 أغنيات في مسلسل "البرنس" بفضل أغنية ويطلق "مين يلمنا"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​أحمد سعد​ عن عدد الأغنيات التي سيؤديها في مسلسل الفنان المصري محمد رمضان المقبل "​البرنس​"، بعد أن طرح واحدة منها أمس عبر يوتيوب، بعنوان "مين يلومنا".

وتحدث أحمد سعد، في بيان صادر عنه، عن أن التعاون بينهما بدأ حين استمع رمضان لأغنية سعد الخاصة وأبدى إعجابه بها ثم عرضها على المخرج محمد سامي والذي أعجب بدوره فيها وطلب ضمّ الأغنية إلى المسلسل.

وتابع أن الاتفاق في البداية كان على أغنية واحدة فقط، ولكن الأمر انتهى بتسجيل 10 أغنيات، اثنتان منها لتتر البداية والنهاية 8 أغنيات سيتم عرضها خلال أحداث المسلسل.

وأشار إلى أن أغنية "مين يلومنا" هي أغنية دعائية للمسلسل وليست تتر العمل.

واوضح أن أغنية تتر النهاية تحمل اسم "مفيش حاجة صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري.

أما أغنية تتر البداية تحمل اسم "العشم" وهي من كلمات عادل السيد، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، مشيرا إلى أن باقي الأغنيات التي تعرض خلال أحداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل.