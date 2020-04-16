خاص الفن- تغييرات طارئة في مسلسل ياسر جلال "الفتوة".. إكتشفها!

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من الإعلان عن مشاركة مسلسل "​الفتوة​" بطولة الممثل المصري ​ياسر جلال​ في السباق الرمضاني المقبل، إلا ان صناع المسلسل قرروا اجراء بعد التعديلات عليه، وذلك لان طبيعة المسلسل تعتمد على وجود العديد من الكومبارس وهو ما يسبب أزمة في ظل القواعد الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

فقد علم موقع "الفن" أن مؤلف العمل هاني سرحان يحاول ايجاد مخرج درامي من أجل استبدال هذه المشاهد بأخرى لا وجود "الكومبارس" فيها من دون أن يتسبب بخلل في سياق الأحداث.

مسلسل الفتوة يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كل من مي عمر ونجلاء بدر وهنادي مهنا ومن إخراج حسين المنياوي.

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