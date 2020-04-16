وفاة الممثل المصري أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري ​أحمد دياب​، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً، إذ نعته نقابة المهن التمثيلية وذلك في بيان لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة تعليقاً على صورة له: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، إن دياب توفي بشكل مفاجئ ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر الخميس.

ولد أحمد دياب في الـ9 من شهر آب/أغسطس عام 1945، وتزوج من ابنة الممثل المصري الراحل رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد.

وشارك دياب في العديد من المسلسلات المصرية. ومن أشهر أعماله مسلسلات أوبرا عايدة، والرجل الآخر، والعصيان، وحد السكين، وسلسال الدم، وعائلة الحاج متولي.

وكان آخر عمل له هو مسلسل "عفاريت عدلي علام"، مع الممثل المصري عادل إمام، والذي جسد فيه شخصية وزير الثقافة، بجانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا".

ووصلت أعماله إلى حوالي مائتي عمل، وكانت له بعض الأدوار القليلة المساحة على النطاق السينمائي منها، "بوبوس"، و"كلاشينكوف"، و"على جنب يا اسطى"، وغيرهما، وقدم عرضا، مسرحيا، واحدا، هو "على بلاطة".