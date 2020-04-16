بالصورة- أبو سليم يحتفل بعيد ميلاده الـ 91

ميرنا وليد - بيروت - يصادف هذا الشهر عيد ميلاد الممثل القدير ​صلاح تيزاني​ المعروف بلقب "​أبو سليم​ الطبل" يوم 14 نيسان، ليحتفل بعامه الـ 91 من خلال المعايدات التي تلقاها من عدد كبير من زملائه الفنانين والممثلين الذين نشروا صورهم معه عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي متمنين له أطيب التمنيات.

ومن بينها صورة نشرها الفنان اللبناني ألبير فرحات يحتفل بعيد ميلاد أبو سليم من داخل منزله، إذ ظهر أبو سليم يضع على رأسه قبعة على شكل قالب حلوى مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد.