الأمير هاري يتنازل عن هذا الأمر من أجل ميغان ماركل!

متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن الأمير هاري من المتوقع أن يتخلى عن إحدى هواياته وهي الصيد، وذلك بسبب زوجته ميغان ماركل التي تبدي عدم رغبتها في ممارسته هذه الهواية.
وهذا ما كشفته العالمة البريطانية جين جودال، إذ قالت أخيراً: “أعتقد أنّ هاري سيتوقف عن الصيد لأنّ ميغان تكره هذا الأمر”.
وكان الأميران هاري وشقيقه ويليام واجهتهما سابقاً انتقادات بسبب الصّيد، ولكن هاري امتنع عن المشاركة في رحلة الصيد السنوية التي أقيمت في أعياد الميلاد عام 2018، احتراماً لزوجته، فماركل واحدة من المدافعين عن حقوق الحيوانات.
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