صوفيا فيرغارا: ابني صديقي في الحياة

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية صوفيا فيرغارا أن صديقها الأول في الحياة هو ابنها مانولو “البالغ 18 عاماً” الذي أنجبته من زيجتها الأولى، وجعلها تعرف طعم الأمومة مبكراً.

وقالت النجمة الكولومبية الأصل إنها تعامل ابنها بندية، وتحكي له كل أسراراها، وتستشيره في أعمالها، وهو يبادلها الثقة، ولا يخفي عنها في المقابل أي شيء من تفاصيل حياته.

وأشارت إلى أنها تسرعت في زواجها الأول من صديق الطفولة وهي في الثامنة عشرة من عمرها، ولكنها ليست نادمة على تلك الخطوة، لأنها أثمرت أثمن ما لديها في الحياة وهو ابنها مانولو الذي تحملت مسؤولية تربيته بمفردها بعد ولادته بعام واحد فقط.

من جهة أخرى، اعترفت فيرغارا “البالغة 47 عاماً” أن أصعب لحظات حياتها عندما اكتشفت إصابتها بسرطان الغدة الدرقية عام 2000، ولكنها لم تفقد الأمل حتى شفيت منه تماماً بعد خضوعها للعلاج الإشعاعي.

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من جانب آخر، ذكرت صوفيا أنها تشعر أن الأيام كافأتها بزواجها من نجم “دم حقيقي” الممثل جو مانجانيللو بعد قصة حب استمرت ستة أشهر كللت بالزواج في نوفمبر 2015.

وأضافت أن التفاهم والتضحية المتبادلة وعدم الأنانية والولاء هي أسس أي زواج ناجح، وهو ما تنعم به في زيجتها الحالية.

من جهة أخرى، قدرت مجلة فوربس ثروة صوفيا فيرغارا بأكثر من 30 مليون دولار سنوياً، كما صنفتها على قائمة أكثر الممثلات أجراً في الدراما التلفزيونية بأكثر من 43 مليون دولار سنوياً.