إد شيران يدعم جهود مكافحة “كورونا” بمليون جنيه استرليني

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت تقارير، اليوم، أن المغني البريطاني إد شيران، تبرع بأكثر من مليون جنيه استرليني للمنظمات الخيرية المحلية في مسقط رأسه بمقاطعة سوفولك، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه سيتم توجيه أموال التبرع إلى أكثر من منظمة، منها مستشفى خاص بالأطفال.
وقال مصدر مقرب من شيران (البالغ 29 عاماً): إنه يريد أن يفعل أمراً جيداً من أجل مواطني المقاطعة خلال هذا الوقت الصعب.
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