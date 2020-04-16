ديمي لوفاتو: لن أعود للإدمان

متابعة بتجـــــــــرد: صرحت المطربة والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو، أنها ما زالت تتدرب على لعبة الجوجيتسو القتالية، منوهة بأن الرياضة تمنحها مرونة في الحركة ورشاقة في الجسد وتكسبها الثقة بالنفس على حد قولها، مشيرة إلى أنها حصلت على الحزام الأزرق في العام الماضي.

وأكدت النجمة الأمريكية، أنها تعلمت من أخطاء الماضي ولن تكررها ولن تعود للإدمان مرة أخرى لكي لا تكرر التجربة المريرة التي خاضتها وانتهت بها لدخول المصحة قبل أن تتعافى وتخرج منها في يناير 2011.

من جانب آخر، أوضحت لوفاتو أن سيلينا جوميز لم تعد صديقتها بعد أن فرقتهما الأيام منذ اشتراكهما معاً في استعراضات ديزني وهما طفلتان.

وأشارت إلى أن صديقتها الوحيدة من الوسط الفني هي النجمة مايلي سايروس، لذلك ما زالت تتواصل معها وتتبادل معها الأخبار ووجهات النظر كأي صديقة.

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وقالت لوفاتو (27 سنة) إنها ممتنة لتشجيع سيلينا لها، وتتمنى لها الخير، ولكن ذلك لا يعني أن يكونا صديقتين.

وفيما يتعلق بالحب والزواج، أكدت أنها تشعر أنها أصبحت أكثر نضجاً الآن، رغم سلسلة العلاقات الفاشلة التي مرت بها، والتي كان من أبرزها علاقتها مع المطرب جو جوناس التي استمرت عامين قبل أن يتفقا على أن الصداقة أبقى من الحب.

كما ارتبطت بعلاقة استمرت 6 سنوات مع الممثل الأمريكي ويلمر فالديراما، لم يُكتب لها الاستمرار، كما أحبت مدربها في الجوجيتسو، ولكن الحب بينهما لم يستمر سوى أشهر قليلة.