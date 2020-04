حسين الجسمي يُمثل العرب في ONE WORLD TOGETHER AT HOME

متابعة بتجــــــــــرد: يشارك النجم الإماراتي حسين الجسمي من بيته في دولة الإمارات، في الحدث الخيري الإنساني العالمي ONE WORLD TOGETHER AT HOME الأكبر من نوعه، والذي تنظمه مؤسسة “غلوبال سيتزن” لصالح صندوق التضامن مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتبثه قنوات العالم التلفزيونية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم يوم السبت 18 أبريل 2020، ومن بينها قناة دبي الفضائية، على مدى 8 ساعات متواصلة. ويشهد الحدث مشاركة وحضور نجوم ومشاهير العالم لتكريم أبطال الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والمسعفين والعلماء والباحثين وموظفي الرعاية الصحية والطوارئ والاستجابة السريعة الذين يتصدون لفيروس كورونا المستجد ويخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين في جهات العالم الأربع. الجسمي الذي يمثل كل خليجي وعربي في هذا الحدث الإنساني العالمي، أعرب عن فخره بمساهمات الإمارات محلياً ودولياً في تعزيز جهود احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، ومساندة السلطات الصحية في المجتمعات الأكثر تضرراً من آثاره، وإرسال الشحنات بعشرات ملايين الأطنان من مستلزمات وأجهزة طبية ومساعدات عينية. وأضاف: “المشاركة عبارة عن رسائل للأمل والتضامن والتكاتف الإنساني، سنحرص على نشر الوعي ورسم الابتسامة ونشر الثقة بالمستقبل الأفضل وبقيم الصداقة والشراكة الإنسانية في تحمل المسؤولية وتخطي الصعاب والتحديات بالعزيمة والإصرار والإيجابية لقهر المستحيل”. Advertisements وسيقدم الجسمي خلال مشاركته من بيته رسالته الإنسانية وسيختار مجموعة من أغانيه، ومنها أغنية “بنعدّي” أحدث أعماله الفنية التي أطلقها احتفاء بالجهود الإنسانية المشتركة في التصدي لوباء (كوفيد-19) العالمي. وتأتي مشاركته في الفعالية العالمية، إلى جانب مشاركات دولية لفنانين ومؤثرين وممثلين ومشاهير أمثال المغنين سيلين ديون، أليشا كيز، تايلور سويفت، إيلي جولدينج، ليدي غاغا، جون لجند، إلتون جون، بول مكارتني، أشر، وفرقة ليدي أنتبيلوم، والمغني العالمي الملتزم بالقضايا الإنسانية زوكيرو، والفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيللي. ومن الممثلين والمشاهير يشارك الممثل صامويل جاكسون، الممثل جاك بلاك، الممثلة جينيفر هدسون، ماثيو ماكونهي وممثل هوليوود إدريس ألبا، والممثل شاروخان، والممثلة بريانكا شوبرا. ويشارك أيضاً من المشاهير مقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، ولاعب ومدرب كرة القدم ديفيد بيكهام، وبطل العالم لسباقات الفورمولا 1 لويس هاملتون.

