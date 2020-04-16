أحمد دياب يفارق الحياة.. كان صديقا قربا لرشدي أباظة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ودّع الفنان المصري أحمد دياب الحياة عن عمر ناهز 75 عامًا، وذلك حسبما أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، مضيفًا أننا فقدنا فنانًا من عباقرة الدراما في مصر.

وأضاف أشرف زكي في نعيه للفنان أحمد دياب قائلًا: "ننعى بكل الأسى والحزن الفنان الراحل أحمد دياب والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة".

والفنان الراحل أحمد دياب تربطه صلة قرابة بدنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، حيث تزوج أحمد دياب، "قسمت" الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة، وذلك قبل دخوله عالم الفن وقتها إلا أنه انفصل عنها منذ فترة كبيرة ويربطهما ولد وحيد.

وحرص عدد من الفنانين على نعي أحمد دياب بكلمات الحزن والمواساة لأسرته، فقال الفنان صلاح عبدالله عبر "تويتر": "وبعدين بقى ياحزن؟! وبعدين بقى ياوجع؟! دموعي بتدعيلك ياحبيبي أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان #أحمد_دياب".

وقال أحمد صلاح حسني عبر تويتر: "البقاء لله الفنان أحمد دياب في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت فيفي عبده عبر "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان القدير الخلوق أحمد دياب نسألكم الدعاء".

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وكتبت سوزان نجم الدين تعليقًا على منشور فيفي عبده قائلًة: "ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله".

ونعته الفنانة نهال عنبر واصفًة إياه بعشرة العمل فقالت عبر "إنستغرام": "وفاة الفنان القدير عشرة العمر أحمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته أرجوكم الفاتحة والدعاء".

وولد أحمد دياب في التاسع من أغسطس عام 1945 لأسرة تعمل بالتجارة، وكان يعمل في مهنة عائلته بالتجارة قبل عمله الفني، حتى أنه عندما تزوج من قسمت ابنة رشدى أباظة وصفته الصحافة في تغطية خبر الزفاف برجل الأعمال.

أنجب أحمد دياب من قسمت ابنهما الوحيد أدهم ثم انفصلا، وخلال عمله بالمجال الفني شارك في قرابة 150 عملًا في السينما والتليفزيون، واشتهر بدور هاشم في فيلم "بوبوس" للزعيم عادل إمام، وكان آخر عهده بالأعمال الفنية دور خضير في مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس.

وللفنان أحمد دياب عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة في الدراما التليفزيونية، ومن أهم أعماله التي ظهر بها ويحفظ الجمهور أدواره بها: "أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان".