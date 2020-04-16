أحمد فهمي يرد على هجوم محمد رمضان: كفاية تلقيح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الفنان المصري أحمد فهمي على الهجوم الذي تعرض له من مواطنه الفنان محمد رمضان، وذلك على خلفية المناوشات القائمة بينهَما، بسبب رفض الأول السماح لزوجته هنا الزاهد بمشاركة رمضان في مسلسله الأخير "البرنس".

وقال أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية: "أنا بقول لمحمد رمضان كفاية تلقيح بقى، ولو هاجم تاني أنا مش هرد عليه، إحنا داخلين على رمضان شهر كريم وبقوله كل سنة وهو طيب وأتمنى مسلسله يكسر الدنيا".

وأضاف فهمي: "النجاح الحقيقي ليس بمسلسل أو فيلم، لكن أنا فرحتي ونجاحي الحقيقي لما حضر كل الفنانين فرحي"، في إشارة منه لعدم حضور محمد رمضان حفل زفافه.

من جانبه علق الفنان بيومي فؤاد عبر استضافته بالحلقة، قائلا: "محمد رمضان لديه إصرار على السير عكس التيار، جميعنا نسير في الاتجاه اليمين وهو يصر على الاتجاه المخالف كنوع من الكبرياء".

وأضاف بيومي: "هناك موقف من محمد رمضان أغضبني بشدة أنا والفنانة يسرا والفنان أحمد السقا، أثناء تكريمه بأحد المهرجانات قال إنه ذهب لوالده لإخباره بأنه أصبح فنانًا مشهورًا".

Advertisements

وأوضح: "ولكن والده رفض الاعتراف به قائلا: مش هتبقى فنان إلا إذا كتبت صحيفة الأهرام عنك، ليكمل رمضان حديثه موجها رسالة لوالده: الآن الأهرام وجميع الصحف تكتب عني، وكثرة الشائعات التي طالتني وكلها مخطأة إلا واحدة وهي محمد رمضان نمبر ون".

وقال بيومي فؤاد: "هذا الموقف أزعجنا بشدة نحن كفنانين في الاحتفال، فنظرنا لبعضنا معربين عن غضبنا الشديد لعدم احترام القامات الفنية كالفنانة يسرا، خاصة أنه بذلك يمحو عباقرة بمجالهم كالفنان أحمد السقا".

وكان محمد رمضان نشر فيديو وهو يقود سيارته وبجواره "مسدس"، ويوجد كلب يجري خلفه وينبح وهو يضحك في سخرية، وعلق قائلاً على المقطع الغريب: "الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك".

واعتبر الكثيرون أن ما نشره محمد رمضان ما هو إلا رد غير مباشر، على فيديو أحمد فهمي من داخل مأوى الكلاب وكتابته تعليقًا: "معلش أنا أسف مش هقدر أرد عليك دلوقتي عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير".

ولكن سرعان ما حذف محمد رمضان فيديو إساءته لأحمد فهمي، بعد أن أثار ضجة واسعة بفضل محتواه، الذي جعل الكثيرين ينزعجون من ظهوره بمسدس وهو نجم مشهور له معجبين من المراهقين، إلى جانب أن رده فيه إهانة لا تصح إطلاقاً بين الزملاء في مجال واحد.

وكانت أزمة محمد رمضان وأحمد فهمي انطلقت بعد أن أعلن الأخير بأنه لن يعمل معه لأنهما من مدرستين فنيتين مختلفتين، كما أجبر زوجته على عدم قبول دور في مسلسل "البرنس" والذي سيعرض في رمضان القادم، فما كان من رمضان إلا أن نشر له فيديو قديم وهو يكشف عن رغبته العمل معه وأنه شرف الكتابة له.