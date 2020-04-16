شكرا لقرائتكم خبر عن "مش عشان نفسي يارب" دعاء ديني يقدمه عدوية شعبان عبد الرحيم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب عدويه شعبان عبد الرحيم دعاء ديني بعنوان "بس مش عشان نفسي يارب” من كلمات ياسين الضوي، وألحان تامر كروان، وتوزيع حماده عصمت، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوع من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس،

كما طرح نجل"شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما أنتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

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عدوية هو ابن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم الذى توفى العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغانى الشعبية الشهيرة منها "مواطن ومخبر وحرامى" و"بكره اسرائيل"، و"هبطل سجاير" و"يا عم عربى" و"أمريكا يا أمريكا".