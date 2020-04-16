شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مهرجان موسكو السينمائى أول أكتوبر المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الصحفى لمهرجان موسكو السينمائى، بتأجيل موعد إقامة المهرجان الدولى الـ42 من أبريل الجارى إلى مطلع أكتوبر المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في روسيا والعالم.

وكان يخطط سابقا لإقامة المهرجان في الفترة ما بين 22 و29 أبريل الجارى، بينما أعلن المكتب الصحفى أن المهرجان سيقام فى 1 – 8 أكتوبر المقبل، وذلك حسبما أقره الاتحاد الدولى لمنتجى السينما الذى تولى تسيير الأمور الخاصة بالدعاية والاعتماد في مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

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وذكرت قناة تاس الروسية أن المكتب الصحفى للمهرجان ، أكد أن الطلبات بالمشاركة فيه سيتم إقرارها قبل 15 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مهرجان موسكو السينمائي يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية العالمية. ويعود تاريخه إلى عام 1935، حين أقيم المهرجان السينمائي الأول، ثم استأنف أعماله عام 1959، وبدأ يقام مرة كل عامين. واتخذ عام 2000 قرار بإقامة مهرجان موسكو السينمائي كل عام.

يذكر أن منظمي مهرجان "كان" السينمائي أعلنوا مؤخرا عن إلغاء فعالياته التي كان يفترض إقامتها في يونيو المقبل.