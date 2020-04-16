مراد مكرم يهاجم منتقدي نبيلة عبيد ونادية الجندي : ” اللي بيتنمر بدول إنسان غير سوي “

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 08:53 صباحاً - نشر الفنان ” مراد مكرم ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا هاجم من خلاله منتقدي كلا من الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد بسبب مسلسلهما الجديد ” سكر زيادة ” والمقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل .

فكتب في منشوره قائلا : ” كل ممثلين جيلي بلا استثناء ما كانوش يحلموا يعدوا قدام الكاميرا مع أيقونات زي نبيلة عبيد ونادية الجندي ” .

وتابع : ” العظيمة نبيلة عبيد شافتني في حفلة توزيع جوايز وقالتلي أنت فنان جامد أوي .. كنت حاسس إنه كفاية عليا الكلمتين دول ومش مهم أخد الجايزة .. ما احلمش أقف على خشبة المسرح مع العظيمة سميحة أيوب ” .

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وأضاف : ” اللي بيتنمر بدول إنسان غير سوي .. ماريل ستريب ٧٠ سنة ، آل باتشينو ٧٨ سنة ، روبرت دينيرو ٧٦ سنة .. لو سمحتوا روحوا تنمروا بدول وشوفوا الشعب الأمريكي هيعمل فيكوا إيه ” .

يذكر أن مسلسل سكر زيادة تدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك فى بطولته كلا من الفنانين سميحة أيوب ‏وهالة ‏فاخر .

‏بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وأحمد فهمى وروجينا وبيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع ومايان ‏السيد ‏وبدرية ‏طلبة وهنادي مهني وخالد أنور وسليمان عيد ولأول مرة نانسي عجرم .