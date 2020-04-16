طليقة محمد شومان تكشف عن أسباب انفصالهما وتصفه ب ” الكومبارس الفاشل “

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 08:53 صباحاً - أجرت السيدة ” شيرين هلال ” طليقة الممثل المصري ” محمد شومان ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” أحمد موسى ” من خلال برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” .

والتي كشفت من خلالها عن الأسباب التي أدت إلى الطلاق بينهما مهاجمة إياه خاصة بعد البيان الذي نشره منذ أيام يتحدث فيه عن أسرته وعن إبنه أحمد .

فقالت السيدة شيرين أن محمد شومان كان قد تعرف على بعض الأشخاص وأبدى بعد ذلك رغبته في الذهاب للجهاد في أفغانستان وهو ما كان السبب في طلاقهما منذ 30 عاما وأن زواجهما .

وأشارت إلى أن السلطات المصرية تحقق مع إبنها في صلته بوالده وإنه في أيد أمينة وأكدت على بقائها في مصر وأن محمد شومان لا يحق له التحدث في هذا الأمر واصفة إياه ب ” الفاشل ” .

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وعن محمد شومان قالت : ” هو شخص من أسرة ضعيفة وكان بينا فجوة إجتماعية كبيرة اكتشفتها من أول سنة جواز .. وإتكالي أنا اللي قمت بتربية إبني وكومبارس ” .

وتابعت : ” كان زواج فاشل إلى أبعد حد واتحذرت من أبويا وأمي 100 مرة إن الزواج ده ميتمش بس للأسف دفعت التمن بعد 30 سنة .. أبويا كان بيبكي يوم الخطوبة وقاللي بعد 30 سنة هتشوفي إن دموعي دي كان ليها سبب ” .

وأضافت شيرين هلال : ” ال 30 سنة عدوا وإبني بيدفع تمن فشل أبوه .. بكرة تركيا هترميه وهيبقى ضايع .. إحنا هنا في مصر قاعدين بكرامة وإبني هيخرج ومفيش بينهم أي إتصال نهائيا ” .