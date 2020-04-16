كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 08:53 صباحاً - أشادت الفنانة ” أصالة ” بأغنية ” مش قد الهوى ” للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” والتي قامت بطرحها مؤخرا على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .
فكتبت أصالة في تعليقها على مقطع من الأغنية : ” بصوتها بترسم القصة بمنتهى الإحساس .. رائعة بتمرجح المشاعر بكل رقة .. الله يا شيري الحبيبة ” .
لتخرج شيرين للرد على أصالة بتغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” فقالت : ” شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة .. وشكرا على اهتمامك بيا فعلا ” .
وتابعت : ” إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة أوي عندي .. ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب في رسالة إلى أصالة : ” ربنا يصلح لك الحال “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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