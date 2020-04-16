صديقة للأمير هاري تكشف: “يجد الحياة صعبة”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت جاين غودال وهي صديقة مقربة من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعض التفاصيل عن حياتهما بعد تخليهما عن المهمات الملكية وانتقالهما للعيش في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء هذا خلال لقاء أجرته معها إذاعة Radio Times. وذكرت أن الأمير لم يتمكن بعد من التأقلم مع حياته الجديدة على عكس زوجته التي استعادت حياتها السابقة من خلال وضع صوتها على وثائقي عنوانه Elephant من إنتاج Disney.

وقالت: “لا أعلم كيف سيتمكن من مواصلة حياته. نعم تواصلت معه وأعرف أنه يجد الحياة صعبة”. وهو ما يوضح، بحسب موقع صحيفة Times، سبب عدم إقدام الأمير على طلب البطاقة الخضراء للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أن الزوجين قررا بناء منزل في Costwolds جنوب غرب بريطانيا من أجل قضاء أيام العطلة فيه. وبدوره أشار الصحافي وكاتب المذكرات دانكان لاركومب إلى أن الأمير هاري الذي لم يذهب يوماً إلى الجامعة ولم يعرف سوى الجيش والأعمال الخيرية يجد أن الحياة في المدينة الأميركية أكثر تعقيداً مما كان يتوقع. وتابع في حديث إلى صحيفة Daily Mail: “وجوده في هوليوود يشعره بأنه سمكة تعيش خارج الماء”.