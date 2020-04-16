مهرجان كان لن يقام بشكله المعتاد هذا العام بسبب وباء كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: لن يقام مهرجان كان السينمائي هذا العام بشكله المعتاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
وكان من المقرر إقامة مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 23 أيار، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم الاثنين تمديد فترة إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا إلى 11 أيار.
وقال ماكرون إن من غير الممكن تنظيم مناسبات عامة، بما في ذلك المهرجانات، حتى منتصف شهر تموز.
وأصدر منظمو مهرجان كان بياناً جاء فيه: “بعد بيان الرئيس الفرنسي، نعترف بأن تأجيل الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي لم يعد خياراً”.
وأضافوا: “من الواضح أنه سيكون من الصعب افتراض إمكانية إقامة مهرجان كان هذا العام بشكله المعتاد”.
لكن المنظمين قالوا إنهم بدأوا مناقشات مع المتخصصين بالسينما في فرنسا وخارجها. وأكدوأ أنهم يتفقون على أن مهرجان كان، وهو ركيزة أساسية لصناعة السينما، ينبغي أن يجابه كل الطوارئ، وذلك بإقامة مهرجان كان 2020 بطريقة أو بأخرى من دون توضيح الخيارات الممكنة لذلك.
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