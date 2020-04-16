شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل استقصائى جديد The Genetic Detective على ABC مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ABC، عن بدء طرح مسلسل "The Genetic Detective"، بداية من الثلاثاء 19 مايو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv series finale"، تتبع السلسلة الجديدة عالمة الأنساب الوراثي الاستقصائي CeCe Moore، حيث تستخدم مهاراتها البحثية الفريدة لتغيير وجه حل الجريمة، من خلال العمل مع أقسام الشرطة، وذلك بتحليل الحمض النووي لمسرح الجريمة.

وبالتالى تتمكن مور من تتبع مسار شجرة عائلة مجرم عنيف للكشف عن هويتهم والمساعدة في تقديمهم إلى العدالة، " The Genetic Detective"، هو إنتاج مشترك مع ABC News و XCON Productions.

ويعمل كاري كوك ومارك دوريان كمنتجين تنفيذيين مشاركين لـ ABC News، وكريستين كونور هي المنتج التنفيذي وكريستوفر ك. ديلون هو المنتج التنفيذي المشارك لشركة XCon Productions، جنبا مع سيسي مور كـ منتجة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

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كما أعلنت شبكة ABC، عن موعد عرض الموسم السابع من مسلسل Agents of S.H.I.E.L.D، الذى سيبدأ فى يوم 27 مايو المقبل، ويتضمن المسلسل 13 حلقة يتم طرحها بشكل متتالى، المسلسل من بطولة النجم كلارك كريج، ويدور حول فريق الدرع المنوط بحماية البشرية من خطر الأبطال الخارقين، وكانت قد انضمت الممثلة التايلندية فلورنس فايفر، للعمل من الموسم الخامس.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والخيال العلمى، وتم عرض الموسم الأول منه عام 2013، وهو من تأليف جاك كيربى وإخراج بوبى روث، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم كلارك كريج، إليزابيث ايستينسن، شارلى ويب.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن بعد معركة نيويورك التى قام فيها "الخارقون" بالكثير من التدمير وتهديد حياة المدنيين ما جعلهم خطرًا على البلاد ومع القوة التى يمتلكها أولئك الخارقون والقوة اللازمة لمحاربتهم فإن ذلك الخطر قد يدمر كل شىء، ومن أجل ذلك يقوم "فيل كولسون" المسئول فى "قسم التدخل والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجى الوطني" المعروف بالدرع بتكوين فريق مختار بعناية من أجل أن يقوموا بمواجهة أى خطر محتمل، ومع الأحداث التى أصبحت تتصاعد سريعًا وتصبح أكثر خطرًا بسبب الأفعال التى يقوم بها الخارقون الأشرار، ويجب على فريق الدرع وضع حد لهم.



