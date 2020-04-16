شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام كلفن هاريسون للموسم الثانى من Euphoria والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكى الصاعد كلفن هاريسون جونيور، إلى الموسم الثانى من مسلسل Euphoria، اشتهر هاريسون بـ أدواره فى أفلام مثل Luce و Waves، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " collider"، ولم تكشف شبكة HBO، عن موعد طرح الموسم الثانى من العمل، وكان قد طرح الموسم الأول من العمل فى 16 يونيو من عام 2019، واحتوى على 8 حلقات، تراوحت تقيماتهم بين 8.2 و 8. 7، على موقع IMDB.

مسلسل Euphoria يدور حول نظرة على الحياة لمجموعة من طلاب المدارس الثانوية، وهم يتصارعون مع قضايا المخدرات والجنس والعنف.

مسلسل Euphoria من بطولة زندايا، مود أباتاو، أنجوس كلاود، إريك داين، اليكسا ديمي، يعقوب الوردي، باربي فيريرا، نيكا كينج، ستورم ريد، هانتر شافر، ألجي سميث.

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كما اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".

وكانت المجموعة تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية فى منصتها الجديدة عبر الإنترنت "HBO MAX"، التى تطلق فى مايو المقبل، ومن أجل الترويج للحدث، قررت "وارنر ميديا" تصوير حلقة خاصة بمسلسل "friends"، كانت ستعرض عبر المنصة فى يوم إطلاقها، لكن يبدو أنه سيتعين على الجمهور الانتظار لوقت أطول بعد تأجيل التصوير لإشعار آخر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة " fox news".

وستصور الحلقة فى موقع التصوير الأصلى للمسلسل فى ستوديوهات "وانرر براذرز" فى بوربنك، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع جنيفير إنيستون، وكورتنى كوكس، وليزا كودرو، ومات لو بلان، وماثيو بيرى، وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.