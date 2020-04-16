تعرض الليلة على قناة وزارة الثقافة.. رنا سماحة تروج لمسرحية "كوميديا البؤساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رنا سماحة، على الترويج لمسرحية "كوميديا البؤساء" المقرر عرضها، اليوم الخميس، على قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب".

وكتبت رنا، عبر حسابها على تويتر: "‏حبايبي اللي مشافش مسرحية ‎كوميديا البؤساء.. لأول مرة وزارة الثقافة المصرية جايبهالنا لحد البيت.. الخميس الساعة 10:30 مساءً على القناة الرسمية للوزارة على يوتيوب".

"كوميديا البؤساء" عرض غنائي استعراضي من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ومستلهم من "البؤساء" للكاتب الفرنسى فيكتورهوجو، ويدور حول شخصية جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية.

المسرحية بطولة: رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتي، محمود خالد، مريم البحراوي، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكري، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد حسن راؤول، تأليف وإخراج مروة رضوان.